Deyvis Orosco: "Ante comentarios negativos, siempre pensé que uno no es pepita de oro para gustarle a todos"

El artista Deyvis Orosco conversó con Diario Correo sobre sus proyectos artísticos, el legado de la banda de cumbia de su padre, y su felicidad por su situación sentimental.

El heredero de Jhonny Orosco aseguró que no le fue fácil liderar la agrupación musical a sus 20 años, pero que su trabajo demostró que sacó adelante la marca de su padre y la suya como artista.

"Néctar es el comienzo para todo. Me tocó tener a la agrupación en la espalda a los 20 años. Muchos pensaron que no sería posible, que la marca me iba a terminar aplastando, sin embargo yo desde muy chico sabía que quería ser Deyvis Orosco y durante estos años de trabajo pude generar dos marcas", explicó.

Además contó que su aporte a la música de Néctar fue llevarla a lugares donde no era conocida. "El aporte de Deyvis Orosco con Néctar es llevarla a otras parte del mundo", contó.

También reveló que mucha gente que no creyó en él en un principio, lo felicitó al ver sus logros. "Ante las adversidades, lo primero que te hace fuerte son tus valores. Si desde casa te han hecho saber quién eres... En mi caso, cuando escuché estos comentarios negativos, pensé que uno no es una pepita de oro o moneda de oro para gustarle a todo el mundo, entonces yo sabía quién quería ser y trabajé mirando al frente sin ver a los costados"

"Luego esa gente que decía que yo no lo lograría, me dijeron: 'Bien, lo hiciste'", contó Deyvis Orosco.

El joven productor musical señaló sentirse feliz por su relación con la joven Cassandra, con quien pasará San Valentín en el concierto que tiene preparado para este 14 de febrero junto a otros artistas.