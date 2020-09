Diego Bertie asegura que no solo ha estado tratando de estar tranquilo en medio de esta caótica coyuntura de pandemia, sino que fundamentalmente ha querido aprovechar el tiempo para reflexionar profundamente sobre lo que la vida nos regala y, a veces, damos por sentado.

¿La aparición del streaming ha ido robándole público a los medios tradicionales?

Yo creo que hay una nueva realidad y es que la televisión en señal abierta ya no es la única posibilidad. El público se ha distribuido mucho más que antes.

¿Algo de la ficción te da nostalgia?

Lo que extraño es el cine de autor, no tan ligero, sino un poco más comprometido, un poco más cinematográfico -en el mejor sentido de la palabra-, que esté hecho con más cuidado.

A veces esas películas salen rápido de la cartelera...

Y son las más difíciles de hacer. Por ejemplo, “Retablo” es una película que te sorprende, que está bien hecha, es sólida y contundente.

¿Otra observación?

Extraño también que la ficción tenga más alternativas, no solo la comedia o el melodrama, sino que se puedan hacer series con otros estilos: acción, policial, etc.

¿Sientes que se abandona el cine de autor, en favor del cine comercial o de entretenimiento?

Yo creo que sí hay, pero lamentablemente las películas no duran nada en las salas, a veces ni te enteras del estreno. Es una pena porque necesitamos que la gente vea las películas.

¿Qué hacer?

Yo no sé si hace falta educar al público o hay que tener otro tipo de trato con algunas películas y no sacarlas a los tres días, que se promueva el consumo y el interés del público por esas películas.

¿Es desalentador?

Sin embargo, he visto que mucho cine peruano ha estado dando en la televisión, ahora en medio de la pandemia. El cine peruano está teniendo un espacio en otros formatos, y eso está bueno porque se llega a más público.

¿Ya estás trabajando en otros proyectos?

Tengo algunos personales pero estamos armándolos recién, pero sí me gustaría volver al teatro cuando las salas puedan abrirse. Extraño mucho hacer teatro, hace como dos años que no lo hago.

¿Y qué piensas del teatro virtual?

Me parece que lo están haciendo para suplir el teatro que no hay ahora, pero lo que yo anhelo es volver a las salas, porque creo que no se le compara. Aunque se llame teatro virtual, no es teatro, nunca lo va a ser, es una forma distinta de entretener, pero yo no lo llamaría teatro.

Sobre ‘De vuelta al barrio’, ¿imagino que extrañarás a Mónica, Adolfo, Teddy, Ana María e Ivonne?

Por supuesto, si son el alma de la serie, los extrañamos y estoy seguro que ellos también nos extrañan muchísimo a nosotros. Los últimos cuatro son como los papás del grupo.

¿Llegaste a pensar que la serie se iba a cancelar?

Estuvo a punto de no seguir la serie, eso fue una realidad, se postergó porque se mezclaron una serie de elementos que hacían cuestionar si valía la pena continuar o no.

¿Lo más difícil de esta inédita situación?

Básicamente no poder ver a tus seres queridos. Tengo un hijo pequeño de 7 años, que es vulnerable, y durante estos meses lo he visto tres días, y solo después de hacerme una prueba voy a verlo sabiendo que no hay riesgo.

Perfil Diego Felipe Bertie

Aunque tiene una sólida, larga y reconocida trayectoria en la actuación. Inició su periplo artístico como cantante y, eventualmente, siempre regresa a la música para lanzar nuevo material discográfico.