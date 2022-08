A través de las redes sociales, la agencia que representaba a Diego Bertie emitió un comunicado en el que dio a conocer que la despedida del actor nacional se realizará en una ceremonia íntima en la que solo estará presente su familia directa.

“Por medio de la presente comunicamos que a solicitud de la familia, la despedida a nuestro querido Diego Bertie se realizará en estricto privado con una ceremonia muy íntima, con su familia directa”, se lee en la primera parte del comunicado difundido por 11Y6 Management.

Asimismo, la agencia pidió a los medios de comunicación respetar la decisión y el dolor de sus seres queridos.

“Rogamos a los medios de comunicación sepan respetar este momento. A sus seguidores, comunicaremos al respecto de una Misa conmemorando el primer mes de su partida. Oremos todos por Diego y por la familia, que encuentren paz y resignación. Gracias por su comprensión”, termina el mensaje.

Mánager de Diego Bertie: “Amaba la vida y a su familia”

Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Diego Bertie, dio una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de los últimos días del artista, quien había retomado su carrera musical.

“El ser humano es complejo. No solo he tenido una relación de trabajo con él. Hemos hablado de todo y él amaba a su familia y a su hija. Él amaba estar con sus hermanos y sus amigos. Él me decía que le hacía recordar a su papá y por momentos me abrazaba y me decía ‘mi viejo te mandó’”, dijo Sánchez de la Puente.

“Hemos ido intercambiando audios y me decía que la próxima semana quería hacer un show de amigos y familia para hacer una noche linda”, añadió.

Carlos Sánchez de la Puente también contó que Diego Bertie tenía pensado viajar a Estados Unidos para realizar una serie de presentaciones para la comunidad peruana.

“Esto indica que él tenía planes, proyectos y él no estaba abatido por la tristeza o la desesperación, según cuenta su mánager que estaba con él todo tiempo. Él no estaba pasando por un periodo depresivo... Él estaba totalmente entusiasmado con las reacciones del público”, indicó Medina.

