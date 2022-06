Diego Bertie visitó el martes 1 de junio el set del programa “Amor y Fuego” y fue consultado nuevamente por la relación que mantuvo con Jaime Bayly. El cantante y actor intentó no entrar en más detalles; sin embrago, terminó revelando que el periodista le pidió que protagonizara la caratula de su libro “No se lo digas a nadie”.

“Qué hizo que contaras a la gente del romance que tuviste con Jaime Bayly”, consultó Rodrigo González. A lo que Diego respondió: “En realidad, hace mucho tiempo, yo nunca he intentado ocultar nada. Durante mucho tiempo mi carrera se opacó por el fantasma de Jaime Bayly, y eso me jodía porque mi trabajo tiene un valor, mi carrera, en ese sentido sí me molestaba”.

Tras escucharlo, Gigi Mitre intervino y le preguntó al cantante si sabía que Jaime Bayly lo incluiría en su libro “No se lo digas a nadie”. “Él conversó que iba a usarte dentro del contenido literario ¿Te contó que te usaría para el contenido literario?”, preguntó la compañera de ‘Peluchín’.

Diego Bertie afirmó que sí sabía que Bayly lo usaría dentro de su libro; sin embargo, sorprendió al revelar que el periodista le pidió que sea protagonista de la portada. “Sí me lo contó, me pidió que sea la caratula del libro. Estaba un poco mal de la cabeza creo”, respondió.

El conductor de “Amor y Fuego” le comentó a Diego Berti que el libro ‘No se lo digas a nadie’ es muy representativo en el extranjero, a lo que el intérprete de “Qué difícil es amar” dijo: “Abrió una ventana, pero a lo largo del tiempo se volvió inconsecuente y yo sí creo que soy una persona consecuente con mi opción, y creo que hay que sacar la cara”.

En otro momento de la entrevista, Diego Bertie reveló que él fue convocado para protagonizar ‘No se lo digas a nadie”, película basada en el libro de Jaime Bayly.

“Irónicamente, me llamaron para protagonizar las dos películas, no acepté por ser consecuente, porque esa historia no era la mía (¿Te parece que hubo exageración?) Era una novela, un cuento, era algo que él se inventó”, señaló.

