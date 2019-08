Isabela Moner y Eugenio Derbez se declaran admiradores de nuestro país: “¡Qué viva Perú!”

Síguenos en Facebook

El Portal Fanáticos de Cine, viajó hasta Los Ángeles y conversó en exclusiva con Isabela Moner, protagonista de la historia y el actor de reparto Eugenio Derbez, quienes quedaron emocionado al recibir como obsequio mochilas andinas con diseños incaicos. “Qué viva Perú”, expresaron ambos actores a viva voz.

Isabela, una joven actriz de ascendencia peruana, habló sobre su hermosa experiencia de interpretar a la adolescente Dora, quien además debe hablar en quechua durante la película.

“Es algo muy especial, no sé si habrá otra película en mi carrera que represente tanto al Perú como Dora. Es una historia profunda y sentimental para mí, incluso tuve que llamar a mi tía a veces para alguna pronunciación. Aprendí quechua. La película representa a Perú muy bien”, dijo la actriz que pese a su juventud, tiene experiencia en Hollywood y su nuevo personaje le permite tener una especial conexión con la comunidad hispana.

En otro momento de la entrevista, Isabela mencionó lo siguiente: “En cada proyecto quiero representar a mi querido Perú, pero no siempre es posible, porque acá piensan que todos los latinoamericanos somos mexicanos y no es verdad”.

En tanto, el actor mexicano Eugenio Derbez, interpretará al profesor Alejandro Gutiérrez, de la Universidad Mayor de San Marcos.

“Me preguntaba yo, estaré cuidando los detalles de que no se vaya a cometer cualquier error. No quise poner ningún acento, soy un mexicano que estudie en la Universidad de Lima, Perú. Fue muy importante cuidar que realmente hablará quechua y supiéramos el nombre de cada lugar, de cada cosa, para no cometer ningún error”, relató Derbez, quien destacó el talento de Isabela Moner.

La versión live-action del dibujo animado ‘Dora, la exploradora’, llegará al cine con el nombre de ‘Dora y la ciudad perdida’, y se estrenará en Perú el jueves 29 de agosto en medio de gran expectativa.