La integrante de ‘Esto es guerra’, Ducelia Echevarría explicó los motivos por las que terminó con su novio, Domingo Salas en una entrevista para América Espectáculos.

Ella aseguró que no hubo infidelidad ni de parte suya ni de su novio. Ahora su única preocupación es su hija Claire. Ducelia espera que su pequeña no salga perjudicada por esta decisión, a la que calificó de valiente.

“Fue una decisión saludable para ambas partes. Esto no ha sido porque hubo terceras personas de parte mía o de él, no estén especulando nada de eso. Al principio todo es bonito, luego nos vamos conociendo los caracteres, la manera de ser. Él es muy bueno, él sabe que le estoy agradecida por todo”, señaló Ducelia Echevarría.

“En todas nuestras idas y venidas nunca habíamos terminado, siempre nos peleábamos, él se iba, pero no dormíamos separados. Ahora ha sido diferente. Nosotros somos bastante maduros y tenemos en mente a una personita que es Claire y no queremos que se perjudique por nada de esto”, añadió la guerrera.

También aprovechó la oportunidad para agradecer al público por el apoyo que ha recibido en este duro momento que atraviesa. Confesó que, pese a verse feliz ante las cámaras, la procesión la lleva por dentro.

“Quiero agradecer al público que me ha estado apoyando en todos estos días y momentos que han sido difíciles para mí porque tomar una decisión y salir de tu zona de confort es un poco difícil, es una decisión para valientes”, dijo.

“Si en algún momento si Dios lo permite y tengo una relación no la voy a volver a exponer al público porque la vida privada es muy importante y a veces muchos ustedes que están allí en la pantalla no saben lo que sucede aquí adentro en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora me puedo mostrar fuerte ante ustedes, pero por dentro tal vez no lo estoy”, añadió entristecida.