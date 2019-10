Dwayne Johnson, "The Rock", le cantó "Happy Birthday" a fanática que cumplió 100 años (VIDEO)

Dwayne Johnson, conocido como "The Rock", sorprendió a una fanática que cumplió 100 años. Tal como se aprecia en un video viral, el actor grabó un video cantándole el tradicional "Happy Birthday".

Tal como se ve en la grabación, la mujer de nombre Marie Grover no pudo aguantar la emoción con la sorpresa y le envió besos a la pantalla, donde aparece 'La Roca' deseándole un feliz cumpleaños de forma musical.

Respecto a cómo se logró este saludo, todo inició cuando la experta en comunicaciones y eventos de Filadelfia Jaime Klingler, mejor amiga de la nieta de Grover, se contactó con la publicista de Johnson días antes del cumpleaños 100 de la homenajeada.

Klingler también publicó en sus redes sociales su pedido a The Rock, quien preparó un video para Marie Grover y que grabó con mucho gusto.

"Cosas como esta siempre son la mejor parte de la fama", escribió Dwayne Johnson en su cuenta de Twitter junto al video de la sorpresa.

Jaime Klingler se mostró muy agradecida por el saludo del actor de Hollywood y con su representante por lograr cumplir el sueño de esta fanática de la tercera edad.

Love seeing this. Happy 100th Grandma Grover! Im honored youre a fan and grateful you were born! Much love, Rock.

(wish my grandma was still around, but stuff like this is always the best part of fame) #phillystrong https://t.co/EvuKAbuULT

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2 de octubre de 2019