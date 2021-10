El cantante británico Ed Sheeran dio positivo a coronavirus (COVID-19). El intérprete de “Beautiful people” recurrió a su cuenta de Instagram para comunicar que se encuentra aislado en su domicilio.

A través de un mensaje en su perfil de Instagram, la celebridad de 30 años informó a sus seguidores que no podrá continuar con su recarga agenda de los próximos días en medio de los preparativos para su nueva gira.

“Hola chicos. Nota rápida para decirles que, lamentablemente, he dado positivo en la prueba de COVID-19, por lo que ahora me aíslo y sigo las pautas del gobierno. Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona por ahora, por lo que haré tantas de mis entrevistas / presentaciones planificadas como pueda desde mi casa”, escribió.

Para finalizar, la voz de la canción “I don’t care” escribió: “Me disculpo con todos los que he decepcionado. Estén seguros todos”.

Recientemente, Ed Sheeran había comenzado a asistir presencialmente a varios programas de televisión y a shows de variedades en el Reino Unido para promover su nuevo disco “=” (equals), el que se lanzará el próximo 29 de octubre.

VIDEO RECOMENDADO

“Mi corazón está roto”, dice Alec Baldwin tras muerte durante rodaje

Alec Baldwin tras muerte durante rodaje: "Mi corazón está roto" El actor estadounidense Alec Baldwin dijo el viernes que tenía "el corazón roto", luego de haber disparado un arma de utilería que causó la muerte durante un rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins. (Fuente: AFP)