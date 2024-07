El actor mexicano Edgar Vivar, conocido por sus papeles en “El Chavo del 8″, confirmó su participación en el espectáculo “Oz” del Circo Internacional de la Chola Chabuca, que se estrenará el 18 de julio en Plaza Norte. Este evento marcará su despedida los escenarios.

En esta ocasión, Vivar interpretará al Mago de Oz, compartiendo roles con la destacada actriz peruana Irma Maury, quien dará vida a la Bruja del Oeste. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.

En un encuentro virtual con la prensa peruana, Vivar compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto en el circo de la Chola Chabuca.

“Este espectáculo es de primera línea. Tuve la oportunidad de interpretar al Mago de Oz en México, una adaptación de la obra de Frank L. Baum. Es un mensaje positivo y familiar”, enfatizó.

Sobre su decisión de unirse a este proyecto, el actor mexicano manifestó que esta será su última visita al Perú.

“Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira, y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de Ñoño en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo”, señaló Vivar con mucha nostalgia.

En esa línea, Edgar Vivar reflexionó sobre su carrera y vida personal. “Lo más difícil es ser congruente con lo que se dice, se piensa y se hace. Siempre trato de cumplir esa premisa” , agregó.

Su decisión de retirarse de los escenarios obedece a que, a sus 75 años, ya cumplió un ciclo en la actuación y también por un accidente reciente.

“Tuve un accidente en el último programa de ‘Vecinos’, donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente”, subrayó.

BIOSERIE DE CHESPIRITO

En otro momento, el actor indicó que la bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños ya está terminada, y realiza un cameo con el personaje de Agustín Delgado, un reconocido director y productor mexicano que bautiza al artista como ‘Chespirito’.

Agregó que realizará una segunda temporada para que el público pueda disfrutar. Además, adelantó que es muy probable que vuelva la serie de “El Chavo del 8″ con la inteligencia artificial (IA).

Finalmente, Vivar agradeció al público. “Trabajo por gusto y no por reconocimiento. A mis 75 años, el aplauso del público es el mayor reconocimiento. La única forma en que quiero ser recordado es como una buena persona” , replicó.