Eduardo Pastrana le envía mensaje a Silvia Cornejo tras 'ampay' de su pareja: "El karma existe"

Eduardo Pastrana, más conocido como 'El papi', reapareció y se pronunció sobre la polémica en la que se ha visto envuelta su expareja, Silvia Cornejo, luego de que se hiciera público un video en el que se ve al padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, besando a su ex Analía Jiménez.

Eduardo Pastrana lamentó la situación por la que está pasando la conductora de televisión; sin embargo, también aprovechó para señalar que el “karma existe”.

“Qué pena por ella y por lo que le está tocando vivir, después de muchas cosas malas que yo pasé. No le deseo el mal, pero el karma existe”, aseguró al diario Trome.

En otro momento, el exchico reality señaló que cree que Silvia Cornejo regresará con Jean Paul. “Lo que pasa es que ella seguirá con él y lo perdonará, pero por el interés. El interés mueve montañas”, agregó.

Como se recuerda, la exreina de belleza admitió que tuvo una relación con el bailarín cubano, pero que esta concluyó al enterarse que él estaba casado.

"Hay contratos en los que te piden documentos como DNI, carné de extranjería (…) Y un día un promotor me dijo: '¿tu sabías esto? (que era casado)', y yo le dije: 'No, no sabía'", dijo la conductora al desaparecido programa "Amor Amor Amor".