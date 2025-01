Hace algunas semanas, Efraín Aguilar cumplió 80 años, vital y sin sombras del pasado que lo perturben. Le preguntamos si esa cifra redonda y contundente lo motivó a reflexiones y recuentos de una vida, y sin pensarlo demasiado, nos responde que es un hombre que no vive de los recuerdos. “Yo pienso muy poco en el pasado, generalmente pienso en lo que viene, qué es lo que quiero hacer, estoy más conectado en proyectos, más que recordar el ayer. A mí me entristece evocar, no me puedo detener a eso, no tengo tiempo mental, ni físico, ni ideológico, para lo que ya se fue”, afirma.

Pero, definitivamente hay cosas que con el paso del tiempo vas dejando en el camino...

Bueno, en el aspecto físico sí, por ejemplo, hasta los 70 años siempre jugaba fulbito, ya no lo hago. Siempre me ha encantado viajar y caminar mucho, ahora cuando viajo, camino muy poco, ahora el turismo, para mí es un poco sedentario; de hotel, de tours, vas a un sitio, te recogen, te traen, eso es bueno por la edad.

En el aspecto personal, por ejemplo, ¿sigues confiando en la gente? Si hay algo que he aprendido en mi vida es confiar en la gente que se me acerca, y desconfiar de la gente que se me aleja, así de sencillo. La gente que se me acerca pienso que lo hace con cariño, con respeto. Y la gente que se me aleja, por algo lo harán, ¿no? No me voy a poner a averiguar ni a perder mi tiempo porque hacen eso. La historia, la opinión, la objetividad, dirán si estuve bien o estuve mal, pero no tengo ese espíritu, yo soy muy amiguero hasta la desgracia.

¿Eres un maestro de actuación, sientes que hoy se busca el reconocimiento rápido y fácil?

Una cosa es tener un objetivo de popularidad y otra cosa es tener talento. Hay mucha gente que tiene talento para hacer Tik Tok, a esos mismos les doy un texto de una obra de teatro y están perdidos. Lo audiovisual, la forma de comunicación de la televisión e imágenes son muy rápidos, en cambio el teatro que es arte tiene una pausa, un tiempo de preparación. El artista no se hace al instante, no, y menos en el teatro.

¿Un verdadero actor de qué debe presumir?

El objetivo principal de un actor es el de siempre buscar cultivarse, el actor es mensajero de cultura, si un actor no se cultiva está condenado al fracaso.

Y dicen que ahora para elegir a talento joven también pesa cuantos seguidores tiene en TikTok.

Eso para mí es un atentado al arte, para a la actuación en general, he visto a grandes tiktokeros haciendo casting y están en la calle.

No hay nada mejor que elegir a actores a partir del talento.

Cuando hice casting para “1000 oficios”, convoqué, como siempre lo he hecho, a actores consagrados y gente joven y fueron más de mil personas que nos pareció una barbaridad. Cuando decidí hacer “Así es la vida”, llegaron cuatro mil y para “Al fondo hay sitio”, siete mil. Por eso yo digo a todos mis actores, ustedes no tienen nada que agradecerme, porque ustedes ganaron un casting, no los escogí por un tarjetazo, nunca me ha gustado ser argollero.

Hablaste que no piensas en el pasado, estás siempre preparando próximos proyectos.

Lo que tengo claro es que sería tonto producir una serie de televisión como lo hice antaño. Tengo muchas otras cosas en la cabeza para adaptarme o acoplarme a la tecnología actual para competir en buena lid, y no buscar recetas pasadas, aunque sean de la abuela. Mira, yo tengo varios planes que ojalá la vida me dé tiempo para hacerlo. Yo quiero hacer cine, y sobre todo sueño con hacer una teleserie al estilo siglo XXI, pero no te adelanto nada para que después digan otros que ya lo habían pensado.