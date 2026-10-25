Una fecha para rendir homenaje a los cantantes y músicos del ayer y hoy. El Día de la Canción Criolla es motivo para celebrarlo con mucho orgullo y recordar las grandes composiciones que nos dejaron los íconos como Chabuca Granda, Óscar Avilés, Jesús Vásquez, Luis Abanto Morales, Arturo “Zambo” Cavero, Carmencita Lara, entre otros.

Este día fue creado para rendir homenaje a la música tradicional de la costa peruana y revalorar la identidad criolla y afroperuana, destacando ritmos como el vals peruano, el festejo, la marinera, el tondero y la polka.

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PIURANOS

La fiesta de la canción criolla se vive en todo el territorio nacional y Piura no es ajena a ello, pues recuerda a los grandes criollos del ayer y a los actuales que con su talento siguen difundiendo nuestro acervo nacional.

Intérpretes como Amparito Paico, Diana Agurto, Gladys Timaná, Doly y Mary Miranda, Jaime Otero, Miriam Zambrano, Maby Curich, Janet Campos, José Luis Elías, Rafael Zapata, César Valcárcel, “Cuyusco” Aguirre, Alex del Perú, Saúl Céspedes Lomgobardi y otros, son parte de los exponentes que aun siguen preservando la música criolla y cantando con gran sentimiento nuestro criollismo.

Conversamos con Alberto Cornejo, un cantante que se convirtió en animador y difusor de la música peruana en las radios de aquel entonces y quien entre su baúl de recuerdos, encontró una fotografía de los músicos piuranos de antaño.

“Es una joya de recuerdo y qué privilegio el haber sido parte activa de esa historia viva de la Piura que se fue, pero que sigue latiendo en la memoria y en el corazón. Esta fotografía fue tomada hace 35 o 40 años, es un testimonio entrañable de una época dorada de la farándula piurana , cuando el arte se hacía con el alma, con la voz desnuda y con el fiel acompañamiento de la guitarra y el cajón” , nos dice.

En esa fotografía se puede observar a grandes talentos que dejaron huella. “Está Fely Ballesteros, con su sensibilidad interpretativa y también Luz de América, dueña de una voz cargada de sentimiento”, señala el locutor.

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GRANDES

En la toma de antaño también se ve a Rina Miranda, siempre elegante en su canto; Jacinto Gutiérrez, con ese carisma natural; Maby Curich, versátil y apasionada; Raúl Araujo, de esos que cantaban con el pecho abierto; y Rafo Zapata, con su estilo auténtico y su entrega total al escenario. “No se puede dejar de mencionar a Grelia Carrillo , la voz femenina que llenaba de matices y emoción el escenario” , señala Cornejo Trelles.

Pero como lo dice, cada uno tuvo su estilo y personalidad, aportó un color único a ese mosaico artístico que hoy los recordamos con nostalgia y gratitud.

“Muchos de ellos ya no están físicamente, pero su arte permanece, porque el verdadero artista nunca muere: se queda en las canciones, en los aplausos, en las anécdotas y en fotos como esta” , refiere.

No sin antes resaltar que algunos nombres se le escapan de la memoria y eso es comprensible y humano; lo importante es el respeto y el cariño con que se les recuerda, y esa disculpa sincera honra aún más su legado.