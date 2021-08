3 de 5

Fue tan grande el impacto de la llegada de la banda francesa, que los distintos medios atestaron la conferencia de prensa. Foto GEC Archivo Histórico

El hecho ha quedado registrado en los anales de la historia del pop rock en el Perú. Ninguna otra banda francesa ha dejado una huella tan profunda en el corazón de los peruanos. Hoy a poco más de 33 años de su mítico paso por el país, el grupo Indochina, fue uno de los únicos que desafió los momentos más trágicos de nuestra historia para recordarnos como el arte y la cultura también pueden unirse para salvar nuestras vidas. Desde entonces sus miles de fanáticos en todo el país imploran por su retorno. Nicola Sirkis, líder de la banda declararía a un medio de prensa el sentir de su presencia en nuestro país, “La relación que tenemos con Perú es surreal. No pasa un día en que no recuerde lo que vivimos allá en 1988. Todos los días recuerdo. Está en mi mente. Hemos vivido muchas aventuras no solo en Lima. Porque pudimos viajar a Cusco y también a Iquitos. Allí pudimos compartir a su hermosa gente y también su música”.