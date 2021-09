La cantante y actriz Danna Paola además de ser una de las artistas más famosas de los últimos tiempos también ha sorprendido a sus miles de fanáticos a raíz de algunas decisiones que ha tomado en algún momento de su vida. Uno de estos casos fue cuando estaba entre copas y decidió comprar un objeto muy costoso en Londres (Inglaterra).

Hablar de Danna Paola es hablar de una de las cantantes que tiene como virtud dar lo mejor de sí durante sus presentaciones musicales en las cuales demuestra su gran talento y se pueden apreciar sus coloridos vestuarios que luce en cada presentación. Es así que se convierte en una de las figuras más queridas del espectáculo.

Pero la artista también ha sido protagonista de algunos hechos que han generado sorpresa en los fanáticos y cuestionamientos por parte de otros.

Todo ello a partir de que la cantante revelara recientemente que en una oportunidad compró una pijama valorizada en más de 700 euros, lo que equivale a 16 mil pesos mexicanos cuando se encontraba en estado de ebriedad.

DANNA PAOLA Y LA PIJAMA QUE COSTÓ MÁS DE 700 EUROS

Fue la propia cantante quien en entrevista con Facundo para “Los 40 Principales”, quien dio detalles de este curioso hecho en Londres.

Según lo manifestado por Danna Paola esto ocurrió cuando estaba en Inglaterra y luego de que sus amigos no quisieran acompañarla a un lugar, estando en Londres, se fue sola a West End, una localidad de Inglaterra que quería conocer.

“Yo un día me puse muy borracha en Londres y me fui a ver Wicked, porque yo hice Wicked yo lo quería ver en West End. Entonces mis amigos me dijeron, Danna, no vamos a ir porque está muy lejos y dije, yo quiero ir a verlo, me fui sola. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida”, dijo.

Agrega que fue allí cuando se la pasó de tienda en tienda, pues, deseaba tener una pijama de seda.

“Pues me fui caminando por todas las tiendas y gasté todo lo que en mi consciencia estaba bien. Entonces yo quería una pijama, porque yo buscaba una pijama en mi borrachera y yo dije es que quiero una pijama de seda, mientras mis amigas marcándome (el celular) para saber donde estaba”, anotó.

La respuesta de la vendedora fue que el precio de la pijama que había elegido de Shark tenía un costo de entre 600 y 700 euros (14 mil a 16 mil pesos mexicanos).

Ello no fue problema para la cantante quien la adquirió sin dudar. Poco después, Danna Paola, indica que sus amigas la hicieron entrar en razón y se vio obligada a devolver todo lo que había comprado. Desde allí la conocen como ‘Lady Shark’.

“Me tiré una botella de vino yo sola y todo era porque yo andaba sola y yo podía. Y cuando llegan mis amigas me dicen: ‘vas y regresa todo lo que compraste’”, sentenció.