El Puma Carranza toma clases de inglés: “The U is the U”

El exjugador e ídolo de Universitario de Deportes, José Luis ‘El Puma’ Carranza, sorprendió a todos los televidentes cuando contó que está tomando clases de inglés para un futuro viaje a Disney.

El programa ‘En boca de todos’ acompañó al exfutbolista a sus clases de inglés para ver el proceso de aprendizaje de El Puna.

“My name is Jose Luis”, respondió el famoso ‘Puma’ ante la pregunta de su profesor sobre cuál es su nombre. Además, él indicó que quiere llevar a sus nietos al país del ratón Mickey y pasar más momentos en familia: “Nunca es tarde para aprender, me estoy preparando para ir a Disney”, contó.

Carranza no podía dejar de mencionar su famosa frase, “la 'U' es la 'U'” pero esta vez lo dijo en inglés, que de inmediato causó gracia en sus compañeros. “The U isthe U”, indicó