El Estadio Nacional se convirtió en el punto de encuentro de los amantes del reguetón. El pasado 7 de noviembre, miles de personas llegaron al recinto deportivo para disfrutar de la primera edición del Sound Music Fest, un espectáculo a cargo de NABD Entertainment y LIVE Studio Perú, que reunió a reconocidas figuras de la música urbana y convocó a más de 35 mil asistentes. La noche tuvo un atractivo especial: el regreso de Ozuna a Lima después de una década, acompañado de otros exponentes internacionales que hicieron del escenario una celebración de los grandes éxitos del género.

La expectativa se sintió desde las primeras presentaciones. La encargada de dar inicio a la jornada fue Asmir Young, quien tuvo ante sí un escenario distinto a los que había pisado anteriormente: el Estadio Nacional. La cantante peruana fue la única representante nacional de la cartelera y también la única mujer del festival. Su participación marcó el comienzo de una programación que apostó por reunir diferentes estilos y generaciones de la música urbana.

La energía continuó con Myke Towers, una de las figuras que ha ganado mayor presencia en la escena urbana internacional. El cantante mantuvo el movimiento en las tribunas con una presentación que permitió al público encontrarse con parte de su repertorio y reafirmó su lugar entre los artistas más destacados de la actualidad.

Después llegó Ñengo Flow, quien puso sobre el escenario el sonido más clásico del reguetón. El puertorriqueño, reconocido por su trayectoria dentro del género, conectó con los seguidores que esperaban escuchar sus canciones y llevó al público por ese estilo callejero que lo convirtió en uno de los nombres representativos de la vieja escuela.

El turno de Farruko llegó con una selección de canciones que recordó distintas etapas de su carrera. ‘Pepas’, ‘6 AM’, ‘Calma’ y ‘La Soledad’ fueron algunos de los temas que hicieron cantar a los asistentes. El puertorriqueño consiguió conectar con el público a través de éxitos que han trascendido las pistas de baile y forman parte de la historia reciente del reguetón.

Uno de los momentos especiales de su presentación ocurrió cuando Myke Towers volvió a aparecer en escena para compartir con Farruko para cantar ‘Si se da’. La reunión de ambos artistas generó una reacción entre los asistentes y sumó uno de los encuentros más celebrados de la jornada.

Pero la mayor expectativa estaba puesta en Ozuna. Después de diez años sin presentarse en el país, el artista puertorriqueño regresó para reencontrarse con sus seguidores peruanos. Su aparición representó uno de los momentos centrales del festival, especialmente para quienes habían esperado durante años la oportunidad de volver a escucharlo en vivo.

El cantante apostó por un repertorio que recorrió los temas que impulsaron su popularidad internacional. ‘Si Tu Marido No Te Quiere’, ‘Dile Que Tú Me Quieres’, ‘Taki Taki’, ‘Te Boté’ y ‘Baila Baila Baila’ estuvieron entre las canciones que despertaron el reconocimiento inmediato del público. Desde las tribunas, miles de voces acompañaron sus interpretaciones y convirtieron el Estadio Nacional en un gran coro.

La presentación de Ozuna también permitió recordar la evolución de su carrera y el lugar que ocupa dentro de la música latina. Su regreso a Lima fue uno de los principales atractivos de una noche que reunió a artistas con trayectorias y propuestas distintas, pero unidos por un género que sigue convocando multitudes.

El cierre estuvo a cargo de Kevin Roldán, quien tomó el escenario para completar la programación internacional. El colombiano mantuvo el ambiente festivo y puso fin a una jornada en la que el público pudo disfrutar de cinco referentes del género urbano en un mismo recinto.

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