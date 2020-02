El exfutbolista Diego Chávarri reveló en ‘El valor de la verdad’ que amaneció en una discoteca con la pareja actual de Christian Domínguez, Pamela Franco, quien estaba soltera en ese momento.

“¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco?”, fue la pregunta planteada por el conductor del programa, Beto Ortiz. El exchico ‘reality’ contestó que sí y contó cómo sucedieron los hechos.

“Yo iba a salir con mis amigos, iba a llegar a la 01:00 a. m. Me llamó como a las 11:00 p. m. y me preguntó qué iba a hacer, le dije que iba a ir a Aura, ella también iba a ir. Me llamó y volvió a preguntar. Cuando llego ella estaba con una amiga y dos hombres. La saludé y me fui a mi grupo”, inició.

Según Diego Chávarri, Pamela Franco le insistía para estar en su grupo. Al final se juntaron y bailaron hasta el amanecer.

Diego Chávarri pasó toda la noche con Pamela Franco en una discoteca

“Pasaron cinco minutos y me llamó para preguntarme en dónde estaba, le dije que estaba en un grupo con unos amigos. ‘Ahí voy’, me dijo. Le pregunté si no estaba con su amiga y me respondió que estaba aburrida. Se pasó al grupo donde estábamos nosotros, nos quedamos ahí tomando todo tranquilo”, narró.

Chávarri también contó que, con su hermano, dejaron a la actual pareja de Christian Domínguez en su casa y él también se fue a la suya. Fabio Agostini, quien está como invitado, no creyó en la versión del exjugador de fútbol.