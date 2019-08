'El valor de la verdad' EN VIVO: Dayanita de "El Wasap de JB" se sienta en el sillón rojo

Síguenos en Facebook

La nueva edición de "El valor de la verdad" traerá como invitada a Dayanita, la primera actriz cómica transgénero en el Perú, quien revelará los fuertes episodios que marcaron su vida.

En los avances que presentó Beto Ortiz se conoció algunas de las preguntas que responderá la actriz cómica. Entre ellas están: ¿Te has prostituido a los 12 años?, ¿te pegaba tu padre porque eras gay?, ¿fuiste cobradora de combi?, entre otras interrogantes.

"Yo me escapé de casa a los 12 años para Iquitos. (Me escapé) porque mi papá no me quería como yo era" señaló Dayana.

"Una de las biografías más terribles y estremecedoras que se hayan contado en los ocho años de El valor de la verdad", escribió Beto Ortiz en Instagram tras lanzar el último avance.

¿Quién es Dayanita?

Dayanita forma parte del elenco del programa “El Wasap de JB” y en poco tiempo se ha ganado el cariño de los seguidores del programa producido por Jorge Benavides.

Hora y canal para ver “El valor de la verdad”

“El valor de la verdad” se emite todos los sábados y comienza en el horario de las 10:00 p.m. bajo la señal de Latina (canal 2).