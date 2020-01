EVDLV: Jimmy Santi confirmó que Vladimiro Montesinos lo invitó a las suites de Barranco

“El valor de la verdad”, en su última edición, tuvo como invitado a Jimmy Santi, quien, tras contestar 20 preguntas, se llevó a casa 25 mil soles.

Cabe mencionar que, lo más llamativo de Jimmy Santi, no fueron sus polémicas declaraciones, sino su atuendo. El cantante agradeció a sus auspiciadores por mantenerlo “bello”. “Los amo con o sin Chin Chin. Cuando muera voy a ser recordado en la mente de todas las personas por esta música”.

DURAS CONFESIONES

Jimmy Santi confesó que pensó en quitarse la vida luego de ser estafado. En su reciente participación en “El valor de la verdad”, el cantante reconoció que le quitaron todo su dinero en época de Navidad y no tenía plata “ni para comer”.

“La depresión fue terrible, descubrí que me habían robado todo, que el amor que me daban era mentira. Más me dolía la traición. Era Navidad y no tenía plata para los regalos, no tenía ni para comer. Era los ahorros de mi vida para tener una vejez honesta”, contó el músico.

PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Te metía la mano un compañero del colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Le clavaste un lapicero a un compañero de colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Fue tu primera vez en un prostíbulo?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Fuiste amante de una vedette comprometida?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te ofreció un conde italiano un Lamborghini?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te molesta que te digan maricón?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Amenazaste con un cuchillo a un repartidor de gaseosas?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te agarraron a botellazos en bar?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Muestras tu foto calato a todo el mundo?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te invitó Vladimiro Montesinos a las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Fue a verte a uno de tus shows el presidente Belaunde?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Trabajaste en un night club en México?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te negaba la madre de tu hijo?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Te manoseó un sacerdote?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Estuviste a punto de suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Le temes a la vejez?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te has hecho más de diez cirugías estéticas?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te robaron 200 mil dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Odias que te digan Chin Chin?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Eres un sugar daddy?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Has consumido cocaína?

Respuesta: Sí (Verdad)