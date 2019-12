Lucía de la Cruz se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para contar episodios desconocidos de su vida artística y amorosa a cambio de ganar 50 mil soles.

La intérprete de temas criollos habló sobre su romance con Miguelito Barraza, su amistad con Jefferson Farfán y el “Nene” Cubillas. También reveló el número de novios que ha tenido a lo largo de su vida.

“¿Has tenido más de 30 parejas?”, fue lo que le preguntó Beto Ortiz a la cantante. Luego, ella respondió de una forma que la caracteriza.

“Primero, parejas, 30 no he tenido. 99 novios es lo que he tenido, contados. Todos eran ‘enamoraditos’”, comentó la cantante.

Luego continuó con: “Mi mamá guardaba la foto de todos mis enamorados”.