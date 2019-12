Olinda Castañeda y su salida con Zambrano:"Quedamos en salir un día, me gustaba"

Síguenos en Facebook

¡No se quedó callada! En la última edición de El Valor de la Verdad, Olinda Castañeda habló sobre su relación con el boxeador Jackson Mora y, de los mensajes que Tilsa Lozano le envía a él. Además de su salida con el futbolista de la selección peruana Carlos Zambrano.

Cabe mencionar que la modelollevó entre sus amigos a Shirley Arica, contestó honestamente hasta la pregunta 20, y decidió no arriesgar lo ganado y retirarse.

En la pregunta número 5, Olinda reveló que un amigo de ella le comentó que un futbolista quería conocerla, pero ella no sabía de quién se trataba hasta que salió con él.

“Acá en Perú. Un amigo en común me dice que Carlos está preguntando por mí. De futbolistas no sé mucho. Quedamos en salir un día, me gustaba, me parecía atractivo, es alto, tiene buen cuerpo. Veníamos hablando de antes de mi marca de ropa, respecto a negocios”, comentó la modelo.

Luego continuó con: “Este amigo me habla para salir juntos. Un amigo me dijo que él tenía novia. Me acepté, salí con él, fuimos a comer y me dice para viajar Alemania. Le pregunta de su novia, pero ‘pensé que sabías’. Sorry, yo no me voy a meter”.

También acotó lo siguiente: “Súper respetuoso, caballero, no tuvo intención de abrazarme ni nada, solo como amigos, nunca se propasó”.