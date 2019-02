'El Valor de la Verdad': Poly Ávila revela que fue presionada para no denunciar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La modelo Poly Ávila reveló en 'El Valor de la Verdad' que fue presionada para no denunciar que, según ella, fue drogada contra su voluntad en la fiesta de Asia.

"La presión no puede ser únicamente 'no denuncies'. Hay otras maneras de presionar como en un chat. Faruk me ha escrito a decirme 'que la única que puede parar esto es Poly'. En ese caso de la 'Chama' que me pone 'que no te han violado qué vas a denunciar', o gente diciéndome 'di que tu toxicológico fue de unos días antes, como que te juergueaste unos días antes para no ensuciar a la gente que está ahí'", expresó la ex chica reality.

Poly Ávila también confesó que, hasta el momento, ningún participante de la fiesta en Asia le ha llamado para preguntarle cómo estaba, sino que lo hicieron para pedirle que no lo incluyan en la denuncia.

"(Desde) esa vez que me pasó, nadie me ha llamado, de los que estuvieron en esa fiesta, a preguntarme cómo estaba, si me sentía bien después de poner la denuncia, qué había dado mi toxicológico, nadie. Todas las personas que se me acercaron era para decirme 'por favor no me nombres, por favor no me metas, por favor di que yo no vi nada'. A nadie de las personas que yo pensé que eran mis amigos le importó saber cómo estaba", manifestó.

Por otro lado, Poly Ávila negó que sea consumidora de drogas en 'El Valor de la Verdad' y la respuesta resultó siendo verdadera.