'El Valor de la Verdad': Poly Ávila asegura que Nicola Porcella la presionó para beber alcohol (VIDEO)

La ex chica 'reality' Poly Ávila se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' y el programa se emitió en la noche del último sábado, donde contó su verdad sobre lo que ocurrió en la fiesta de Asia.

La modelo afirmó que en la fiesta, Nicola Porcella le presionaba para que tome 'Jager', como parte del juego en cualquier fiesta.

"Sí, evidentemente había un juego. Es un clásico en todas las fiestas, hasta en las discotecas. Creo que él también salió a decirlo en su momento que había un juego así. Entre todos, habían algunos que no quisieron para tomar para nada, habían otros que le siguieron el juego. En un momento yo lo correteo a él para decirle que tú también tomas", expresó tras su respuesta afirmativa.

Asimismo, Poly Ávila reafirmó que fue drogada, contra su voluntad, en la fiesta de Asia, y le molesta que "se quiera desvirtuar" la denuncia que ella realizó.

"A mí lo que más me molesta. Yo entiendo que todas las personas puedan salir a defender su postura. Primero aclarar que yo en ningún momento sindiqué a Nicola como culpable. Yo denuncié un hecho, más no una persona. Lo que sí me molesta es que se quiera desvirtuar una denuncia que está en la justicia", manifestó.