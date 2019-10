'El Wasap de Jb' presentará parodia a Carlos Tubino (FOTOS)

Síguenos en Facebook

'El Wasap de JB' alista para sobre el ex congresista Carlos Tubino, quien fue agredido por manifestantes en los exteriores de Congreso de la República.

En las imágenes de Facebook se ve que el cómico Rodolfo Carrión conocido como 'Felpudini' interpreta a Tubino.

Recordemos que el almirante en retiro Carlos Tubino fue agredido el pasado 1 de octubre con un cono de tránsito en los exteriores del Congreso. El objeto fue lanzado hacia su cabeza golpeándolo. Según el ex parlamentario no fue el único que recibió este golpe, también una periodista que estaba cerca de él.

"Fueron muchos conos. A una periodista que estaba a mi costado también le cayó. Ya tengo las fotos de las personas que estaban lanzando conos. La Policía y la Fiscalía debería tomar acción. Yo lo que pedía era que me pusieran en un sitio seguro, es todo lo que yo pedía. El sitio seguro era tras la barrera...pero ¿la policía qué me dijo? (Ellos me dijeron) 'No señor, usted tiene que ir hasta el otro punto'. Entonces yo iba caminando con gente que me iba gritando y tirando cosas", contó Carlos Tubino al programa 'Encendidos' de RPP.

Carlos Tubino dijo también que el cono le cayó en la parte izquierda de la cabeza.