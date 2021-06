7 de 8

El actor acudió a votar muy temprano para evitar contratiempos, pero su mesa no estaba instalada, por lo que tomó la decisión de ofrecerse como voluntario y agilizar el proceso para otros ciudadanos. “¡No se abrió mi mesa así que me ofrecí de voluntario! Todo por el Perú ¡YO NO TENGO MIEDO!”, escribió Loero en sus redes sociales. (Foto: Instagram)