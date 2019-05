Ellen DeGeneres revela que sufrió abusos por parte de su padrastro cuando tenía 15 años

Síguenos en Facebook

La famosa presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, sorprendió al revelar que sufrió abusos por parte de su padrastro cuando solo tenía 15 años.

Durante una entrevista con David Letterman para Netflix, Ellen DeGeneres decidió compartir el abuso que vivió por parte del esposo de su madre.

Todo comenzó luego de que a su madre Betty le detectaran cáncer de mama, por lo que tuvieron que extirparle uno de sus senos.

"Cuando ella (mi madre) estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos, que no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", contó la presentadora.

"Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y… en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más", se escucha decir a DeGeneres en un adelanto del programa que se emitirá el próximo 31 de mayo en la plataforma de streaming.

Ellen DeGeneres recordó que la situación con su padrastro empeoró con el paso de las semanas e incluso intentó tumbar la puerta de su dormitorio.

"El trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", contó la también actriz.

Sin embargo, varios años después cuando decidió contarle los hechos a su madre, Ellen DeGeneres reveló que su progenitora no le creyó y continuó con su esposo por 18 años.

"Estoy enfadada conmigo misma porque, ya sabes, yo no… Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí misma y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo", aseguró Ellen DeGeneres, quien mostró su fastidio contra aquellos que no les creen a las víctimas cuando se animan a contar lo que vivieron.