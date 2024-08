El cantante urbano Emil hizo vibrar la noche del jueves al público miraflorino con su primer concierto donde presentó su tema ‘Piola de Flow’; y enfatizó que su carrera estará siempre ligada al género urbano y trabaja arduamente para convertirse en una figura internacional.

“Estoy muy contento por la reacción del público en este concierto que he organizado con todo mi equipo de trabajo y le hemos puesto mucho corazón. Acabamos de lanzar el tema ‘Piola de Flow’, una canción con mucha jerga peruana y que se está convirtiendo en viral”, contó Emil, quien tuvo como invitados a Handa y Zity.

Esta pegajosa melodía fue creada colectivamente con un grupo de productores y autores en la ciudad de Medellín. La canción combina un ritmo contagioso de reggaetón con una letra que narra una situación cotidiana de fiesta, resonando con muchas experiencias personales. Los coautores de la letra incluyen a Emil, Lorduy (Piso 21), Kenedi, Haida y Kanel, destacados productores colombianos.

En el exitoso show, acudieron Yahaira Plasencia, Cielo Torres, Álvaro Rod, César BK, Zumba y Gabriela Herrera. También la actriz Brenda Matos (de Al fondo hay sitio).

Por otro lado, Emil respaldó la carrera de Leslie Shaw, quirn ahora incursiona en el género de la cumbia.

“La he visto haciendo cumbia, yo también tengo una cumbia urbana con Álvaro Rod pero mi línea es lo urbano. Creo que ella sigue definiendo su estilo y es válido probar, pues empezó con el rock, lo urbano y ahora la cumbia; seguro que está buscando lo que le gusta”, añadió Emil.

Sin embargo, el joven cantante nacional enfatizó que tiene sus objetivos muy claros para convertirse paso a paso en la gran figura de la industria peruana.“Yo tengo claro que mi sueño es la música desde los 16 años, es mi pasión y e veo siendo un artista grande, para eso trabajo mucho. Quizás en un momento cuando estuve en los programas de televisión no veían eso, pero ahora me encuentro enfocado en ello. Quizá por eso, ahora no salgo con nadie porque solo estoy chambeando... pero no le he cerrado las puertas al amor pues me gustaría tener una novia”, finalizó Emil.