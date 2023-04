La actriz Emilia Drago presenta su primer unipersonal llamado “Llámame mamá, el show”, esta vez en formato presencial luego de cosechar un gran éxito virtual en dos temporadas.

La pieza teatral, dirigida por la también premiada Paloma Reyes de Sá, y con autoría de ambas, se presenta en el Nuevo Teatro Julieta del 09 al 24 de mayo. Entradas a la venta en Joinnus.

“Me siento muy feliz. Hacer este show por primera vez, de manera presencial, me llena de ilusión. Me da muchos nervios también pero, sobre todo, emoción y alegría. Además es un show renovado, así que para los que lo vieron la primera vez también pueden venir a verlo esta vez porque está mucho más divertido”, comenta.

“Llámame mamá” es un espectáculo de comedia en el que Emilia nos confiesa la manera en la que asumió el proceso emocional y físico de convertirse en madre.

Así, nos comparte sus inquietudes sobre la maternidad, las dificultades de la crianza, sus dudas sobre la educación, el cambio del cuerpo después de dos hijas, la lactancia, la relación en pareja y las demandas sociales en relación al rol de la mujer que decide ser madre.

“Hacer un unipersonal es todo un reto para un actor. Y siento que hacer un unipersonal que tiene comedia es más complejo aún. Está lleno de tiempos exactos en donde tengo que hacer y decir cosas: marcaciones, canciones, números de mucho esfuerzo físico. Gracias a Dios tengo a Paloma Reyes como directora. Ella es una capa, y nos entendemos súper bien”, expresa la actriz.

La puesta en escena renovada cuenta con la participación de un músico en vivo. Se trata de un montaje muy divertido que parodia situaciones de la vida.

A la manera de collage de números cómicos acompañaremos su trayectoria, los diferentes personajes qué hay en su imaginario, su confusión mental y la ternura, típicos de una madre profesional en los días de hoy.

