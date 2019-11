Emma Watson sobre ser soltera y feliz: “A mis 30 años estoy en una 'autorrelación'”

Síguenos en Facebook

Emma Watson, recordada actriz de Harry Potter, acaba de dar una gran lección de vida al demostrar que la mejor relación que se puede tener es con uno mismo.

La actriz de 30 años comentó que no tener pareja no es sinónimo de soledad, sino de una autorrelación.

La recordada Hermione dio una entrevista a la revista Vogue UK y ahí explicó lo difícil que es llegar a su edad estando soltera en esta sociedad en la que vive donde sus padres formaron una familia cuando tenían tan solo 20 años.

“Si no has conseguido un hogar, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás a punto de cumplir 30 sin estar en una posición segura y estable en tu carrera, o si todavía estás tratando de planear tu vida en una edad en la que supuestamente ya deberías tener todo resuelto, te produce una terrible ansiedad”, comentó Watson.

Luego continuó con: “Tengo que ser sincera y admitir que no creía en el discurso de ‘soy feliz con mi soltería’, pensaba que era pura palabrería. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero realmente estoy feliz siendo soltera. Yo lo llamo estar en una ‘autorrelación’”, aseguró.