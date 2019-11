Entrenador de Christian Domínguez: “Toda la farándula usa anabólicos”

Síguenos en Facebook

El entrenador personal de Christian Domínguez, más conocido como la ‘Mackina’, se presentó en la última edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’, afirmando que toda la farándula usa anabólicos para desarrollar músculos.

”Mira, en realidad toda la farándula usa anabólicos, te lo puedo afirmar porque no solamente entreno a Christian, he entrenado a mucha gente de la televisión, entre ellos chicos reality, y todos usan (...) No puedo decir todos pero sí el 99%”, señaló.

Según “Mack”, los chicos reality consumen anabólicos para tener un cuerpo "más simétrico y más estético”.

SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

El entrenador también le contó a Magaly Medina, que el ex de la Chabelita llegó al gimnasio muy delgado y que gracias a su ayuda pudo desarrollar músculos en poco tiempo.

“Él (Christian) era bien delgado, estaba bien flaco. (Pichicata le dice Magaly Medina) también, usamos productos buenos, productos de calidad, de alta gama", contó “Mack".