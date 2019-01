​Erick Sabater tomará acciones legales contra Coto Hernández tras protagonizar pelea en la calle (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La tarde de este lunes Erick Sabater y Coto Hernández protagonizaron una bochornosa pelea en la vía pública a la salida de un programa de televisión, tras esto Sabater ha anunciado que tomará acciones legales contra su excompañero.

Es así que Erick Sabater se pronunció al respecto y dio detalles de las diferencias con su excompañero de Reyes de la Noche: "Eso viene desde el año pasado por un tema de un alejamiento que tuvimos los dos, no quedamos como enemigos ni nada por el estilo (...), ahí quedó hasta que se veía como que había una discusión entre los dos y él daba a entender eso", sostuvo Sabater en Magaly TV, la firme.

Recordemos que todo se desencadenó luego de que Erick Sabater comentara sobre el acercamiento de Coto Hernández a Yahaira Plasencia, lo que habría desatado la ira de Coto: "Yo llego de viaje ahora, me invitan como panelista, comienzan a tocar unos temas y en ese momento me preguntan a mí: 'oye. qué piensas de esta situación', y yo digo: 'bueno, yo tengo entendido, que ya hace varios años, un año y medio en promedio, que él tenía una intención de llegar a ella, pero no con una mala...'", expresó Sabater.

Tras esto, Coto Hernández llamó por teléfono al programa de TV donde hizo el comentario: "En el momento él llama por teléfono y comienza a insultarme... en la conversación él me amenaza y me dice que afuera en la calle yo voy a tener que decir lo que había dicho ahí o que me iba a encarar", sostuvo Erick Sabater.

Fue así que al término del programa, Erick Sabater se retira y ocurre lo sucedido: "Termina el programa, yo voy a salir y la persona me intercepta. Comienza a insultarme, a decirme muchas lisuras", sostuvo el dominicano.

Finalmente, Erick Sabater anunció que tomará acciones legales contra Coto Hernández: "He hecho una denuncia pública, ya ahora mismo mi abogado va a comenzar a proceder con esto", expresó.