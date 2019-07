Ernesto Pimentel presenta en sociedad a su primogénito Gael con esta fotografía (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El conocido Ernesto Pimentel anunció días atrás que cumplió el sueño de convertirse en padre y dio a conocer dicha noticia a través de su cuenta de Instagram, donde habló sobre la llegada de su primogénito Gael.

Aunque aún no tenemos una imagen completa de cómo se ve el pequeño Gael, fotografías de sus manitos pequeñas fueron difundidas en el programa "Cuarto Poder", donde Ernesto Pimentel brindó una entrevista y contó todo acerca del nacimiento de su hijo.

"Miluska es mi amiga desde hace muchos años y me ha ayudado en momentos claves de mi vida. Ella también tenía ese deseo. Entonces juntamos estas dos voluntades y hemos logrado hacer la familia que queremos hacer, con dos padres de un hijo para amarlo como ─quizás─ no me quisieron a mí", contó Pimentel.

Como se recuerda, Ernesto Pimentel reveló que era portador del VIH y concebir un bebé era casi imposible en esa situación, por lo que tuvo que realizarse un tratamiento adecuado y así poder cumplir su sueño.