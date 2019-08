Esposa de Josimar rompe su silencio sobre cantante y su bailarina: "Me da bastante vergüenza" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La aún esposa de Josimar, Gianella Ydoña, sorprendió al hablar por primera vez del salsero y su bailarina, luego de las fotografías que publicó en las redes sociales y que hicieron pensar en una posible reconciliación.

En conversación telefónica con el programa de Magaly Medina, la llamada 'Protagonista' dejó en claro que ella prefiere dedicarse a su bebé y no comentar sobre problemas de terceras personas.

"Yo estoy tranquila sinceramente, dedicada sola a mi bebé, a mis estudios, y la verdad que problema de terceros no me importa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso más bien deberías de preguntárselo a Josimar, a esa... a esa persona, pero a mí no de verdad", dijo Gianella Ydoña.

Asimismo, la expareja del líder de 'Josimar y su Yambú' aseguró que "siente vergüenza" cuando le preguntan por el supuesto romance entre el cantante y la bailarina de su orquesta.

"Yo prefiero mantenerme al margen de todo este tema porque hasta vergüenza ajena siento. No, no, yo prefiero no tocar nada de este tema por ahora. No quiero que me toquen ese tema porque la verdad me da bastante vergüenza", se escucha decir a Gianella Ydoña bastante apenada.