Esposo de Katy Jara: "He cometido errores en la vida y pido disculpas a Dios por eso" (FOTO)

El esposo de la cantante Katy Jara, Marvin Bancayan, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su pareja, luego de las revelaciones que hizo su expareja acusando a Katy Jara de haberse metido en su relación.

"Eres una mujer admirable, gran madre, buena hija y excelente compañera. Tienes un corazón enorme y estos meses a tu lado han sido muy felices, he cometido errores en la vida y pido disculpas a Dios por eso, jamás has interferido en ninguna relación, siempre fuimos sinceros desde el comienzo", se lee al inicio de su extenso mensaje.

Asimismo, Marvin Bancayan dejó en claro que su relación con la conductora de 'Domingos de fiesta' continúa estable pese a los cuestionamientos, pero reveló que por temas laborales han tenido que separarse físicamente.

“Yo no quiero que me estés diciendo que vamos a ser felices por siempre, lo único que quiero es que me mires a los ojos y me digas que vamos a tener días buenos y días horribles, pero que al final de todo, siempre vamos a estar juntos el uno para el otro. Te extraño mucho y desde Piura te mando un fuerte abrazo y un súper beso”, escribió el empresario nacido en Piura.