Esteman: “Es maravilloso que mis canciones se conviertan en himnos personales”

En los últimos 10 años, Esteman ha logrado posicionarse como uno de los íconos pop de Latinoamérica debido a que apostó por dirigir su carrera musical por la genuinidad. Sus letras han marcado la vida de cientos de personas y este 13 de abril se reencontrará con sus fans peruanos en el Gran Teatro Nacional para presentar su nuevo tour ‘Reina Leona’.

“Lo más importante para mí es siempre ser muy fiel a mi gusto, al proceso creativo una vez estoy ahí, siento que lo más importante es eso, la música tiene que hablar sola, pero definitivamente luego está todo ese proceso de cómo logras adaptar esta canción que va a salir al lenguaje actual sin perder tu esencia”, sostuvo el artista colombiano a Diario Correo.

—A pocos días de tu concierto en el Gran Teatro Nacional, ¿cuáles son tus expectativas para este show en marco de tu nuevo tour ‘Reina Leona’?

Las expectativas con Lima siempre son altas porque he tenido unas experiencias hermosas desde las primeras veces que fui y sobre todo durante las últimas veces que he estado allá, me he encontrado con un público que me recibe con los brazos abiertos, que canta todas mis canciones, que se las saben todas…

Estoy muy emocionado de poder llevar este tour a Lima, tal cual como lo presentamos en el Auditorio Nacional frente a 10.000 personas en la Ciudad de México. Donde volaré en el escenario y habrá muchos cambios de vestuario y además podremos presentar por primera vez nuevas partes del show y de la gira que comienza con el disco que se viene; va a ser muy especial, entonces eso me emociona y más en este escenario como lo es el Gran Teatro Nacional.

—Con esta nueva gira estás explorando una nueva faceta profesional, ¿cómo describirías tu evolución artística y cómo se refleja en la era ‘Reina Leona’?

Definitivamente yo creo que esta gira ha dejado ver este proceso que llevo en estos 14 años de pararme en escenarios, sin duda. Aunque siempre he sido un artista que le gusta mucho integrar la parte del performance, del baile, de tener una puesta en escena que sea auténtica, creo que este es el momento en el que más hemos logrado llevarlo a otro nivel.

Además, es un momento en el que me siento cómodo con quien soy, siento que tengo un diálogo muy especial con mi público y eso es lo que se siente mucho en esta gira, que pasan momentos y emociones tanto en el público como para mí , de pasar de canciones a veces un poco más tranquilas, más baladas, a canciones que tienen mucho baile en momentos épicos y con toda la espectacularidad que está viviendo esta gira, y ha sido muy bonito cómo no se pierde esa parte muy espontánea junto al público.

—¿Cuál es la parte más difícil de lanzar música nueva, tanto emocional como técnicamente?

Realmente lo más difícil hoy en día de sacar música nueva es que vivimos en una época en la que hay un exceso de información ya que vivimos rodeados de la inmediatez, donde la música y el arte en general está muy ligado a todas estas nuevas formas de comunicación que están asociadas a la tendencia, a lo que tiene que llamar la atención en pocos segundos. Y yo creo que cuando uno lanza una canción al mismo tiempo tiene que estar pensando hoy en día en cómo haces que la gente conecte con tu música para que no se quede como una canción más en la nube.

—Ya eres considerado un ícono pop en Latinoamérica, ¿cómo te sientes respecto a la responsabilidad que conlleva esta posición y qué otros íconos pop latinoamericanos te han inspirado durante tu carrera?

Muchas gracias por lo de ícono pop, realmente es muy bonito poder representar eso para algunas personas y más con el camino que llevo. Definitivamente he tenido varias influencias y para mí voces que son icónicas y no solamente por lo que representan, sino también por sus proyectos y la identidad de su música como un todo. Los artistas que me han inspirado en Latinoamérica han sido diversos, desde Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, ¡hasta Aterciopelados o Miranda! y Babasónicos, por mencionar algunos que se me vienen de entrada a la cabeza.

—Hoy en día eres un referente para la comunidad LGTBIQ+, ¿cómo ha sido ese camino?

La verdad ha sido un camino súper bonito, no puedo decir que ha sido todo inmediato y que, de un día para otro, digamos que fue algo que se dio en los 14 años que llevo haciendo música, realicé un proceso para yo tomar el valor para llegar a hablarlo directamente a través de mi música con mi público.

Sin embargo, siento que lo vengo haciendo de una manera muy genuina desde mis inicios, pero hubo un antes y un después con mi disco ‘Amor Libre’, en el que al final es un disco muy personal e íntimo en el que muestro mi lado más vulnerable y personal, más allá del personaje de Esteman, dejo ver quién es Esteban y que al final a través de estas diferentes canciones de amor, termino tomando la decisión de no filtrar estas historias y contarlas tal cual como fueron.

Indudablemente terminé alzando una bandera y creo que eso cambió mi carrera, mi camino totalmente en la música, y fue maravilloso como las canciones conectaron aún más con la gente y con el público que me sigue. Siento que ha sido un proceso muy espontáneo, muy orgánico y cada vez entiendo lo bonito que es que las canciones sean himnos personales y que sean luz para tantas personas que en el contexto latinoamericano es necesario.

—¿Qué criterios o preferencias consideras a la hora de colaborar con otros artistas y cómo crees que estas colaboraciones contribuyen al nuevo concepto de ‘Reina Leona’?

Cuando colaboro con alguien, siempre tengo en cuenta que sea algún artista que admire y que me inspire de alguna manera, ya sea porque soy fan de su música o porque siento que tengo algo para aprender de su camino, o porque me encanta su voz o porque simplemente también quiero ver qué va a pasar cuando colaboremos.

Cada colaboración es un reto diferente, algunas terminan en una amistad, otras simplemente en un junte musical, pero todas dejan algo maravilloso. Amo colaborar y siento que hacer colaboraciones me ha permitido crecer mucho, aprender de otros artistas, así como yo también poder dejarles algo mío en el camino.

El disco que viene trae dos colaboraciones, una con Bandalos Chinos en ‘Mística’ y otra con Villano Antillano en ‘Noches de Verano’.

—Has tenido la oportunidad de presentarte en innumerables escenarios en varios países. ¿Hay alguna experiencia particularmente memorable que hayas tenido durante tus conciertos en el extranjero que te haya impactado profundamente?

Ha habido muchísimas experiencias que me han marcado. Siento que en los últimos meses una de las que más me ha impactado realmente por lo que representa estar en ese escenario y porque es un escenario que tal vez ha visto pasar a grandes leyendas de la música e íconos que admiro mucho, es poder haber tenido mi propio auditorio nacional en la ciudad de México frente a 10.000 personas y ver cómo estaban ahí por una razón y ver la euforia que había esa noche me impactó.

Creo que eso se suma obviamente a momentos únicos como estar en diferentes festivales, compartiendo escenario con artistas que admiro, pero poder tener mi propio auditorio nacional creo que es algo que siempre me va a impactar y es un tesoro, es algo que atesoro mucho y que ahora sueño con seguir dando pasos más grandes.