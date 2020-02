Aldo Miyashiro sorprendió al ser presentado como conductor del reality juvenil ‘Esto es Guerra’, tras la salida temporal de Gian Piero Díaz y la repentina ausencia de María Pía Copello.

El también conductor de ‘La banda del Chino’ apareció en el set cubierto con una capa para luego hacer su ingreso corriendo y saludando a cada uno de los ‘combatientes’.

Aldo Miyashiro es presentado en ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

“Muy contento de estar acá, pero detesto perder... Yo lo único que voy a decir es que no sé si me voy a quedar o no. Lo que sé es que hoy día vamos a comenzar a ganar y que vamos a defender punto por punto”, expresó Aldo Miyashiro tras su presentación.

Cabe mencionar que se desconocen los motivos de la ausencia de María Pía Copello en el reality juvenil, pues ni la producción del programa ni Jazmín Pinedo aclararon los motivos. Por su parte, los ‘combatientes’ se mostraron sorprendidos de la decisión de Copello de ya no acompañarlos en la competencia.