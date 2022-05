Tras casi tres meses fuera, el bailarín Anthony Aranda volvió al reality de competencia, pero esta vez se vistió la camiseta de los guerreros. Todos los integrantes del programa le dieron la bienvenida, pero tendrá que enfrentarse a Gino Assereto para saber quién de los dos se quedará.

“Estoy superfeliz, fue fuerte (la lesión), pero somos para eso estamos, somos guerreros, para eso estamos en este programa. Me sorprendió (el cambio de camiseta) pero vengo a competir. Me da pena la verdad, me encariñé mucho allí, pero ahora está mi camiseta”, manifestó Anthony Aranda.

Pero lo que sorprendió a propios y extraños fue que no quiso hablar sobre su relación con Melissa Paredes. Y es que ellos estuvieron en el ojo de la tormenta luego de que el exesposo de la actriz, Rodrigo Cuba, dejara entrever que le fastidió que el bailarín mencionara que quiso llevar a su hija a Disney, pero no le dieron permiso.

“Creo que los terceros sobran y así tiene que ser en todas las situaciones donde haya un papá y una mamá, donde hay una niña de por medio. Entonces, yo creo que de todas maneras se conversó el tema, y le expresé mi incomodidad a Melissa. Pienso que quedaron las cosas claras. A final los papás somos nosotros dos y nadie más”, aclaró en una entrevista para ‘Amor y fuego’.

Ante estos, dime y diretes, la reportera de ‘América Espectáculos’, se acercó a Anthony Aranda para preguntarle sobre su relación con la exMiss Perú, pero se negó. “No voy a decir nada de Melissa, nada de nada”.

