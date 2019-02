'Esto es Guerra' demandaría a Magaly Medina y André Castañeda por caso de Poly Ávila

Síguenos en Facebook

Poly Ávila denunció en sus redes sociales que fue drogada en una fiesta de chicos reality, confirmando así los rumores que difundió su expareja André Castañeda en el programa 'Magaly TV: la firme'.

Ante la grave denuncia que ha afectado la imagen de los chicos reality, trascendió que los integrantes de 'Esto es Guerra' habrían hablado con su productor Peter Fajardo para pedirle que el canal los apoye en una posible demanda contra André Castañeda y Magaly Medina.

“Estuvieron molestos porque al no decir nombres a todos les salpicó y esto daña su imagen, por eso quieren que los respalden en la demanda que le harían a Magaly (Medina) y André (Castañeda)”, reveló una fuente del programa a Trome.

Denuncia de Poly Ávila

La modelo argentina utilizó su cuenta de Instagram para publicar cuatro videos en los que cuenta más detalles de lo ocurrido en la mencionada fiesta.

“El viernes 26 enero fui a una reunión, a una parrillada con amigos, donde había gente conocida y gente que no conocía. Donde en un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. No sé quién fue. No sé en qué momento pasó", narró la exintegrante de 'Combate'.