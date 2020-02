Pese a haber anunciado su retiro de ‘Esto es Guerra’ para culminar su carrera universitaria, Rosángela Espinoza sorprendió al reaparecer en la reciente edición del programa.

“Estuve suspendida desde el día jueves. Me molesté ese día con la producción porque no me gustó que uno de mis compañeros me empujara. Yo no les he dado confianza para que se jueguen de esa manera conmigo”, dijo en un primer momento la popular ‘Chica selfie’ al ser consultada por el motivo de su salida.

Rosángela Espinoza reaparece en ‘EEG’ pese a haber anunciado su salida. (Video: América TV)

Sin embargo, Gian Piero Díaz no tardó en cuestionarla por no haber dicho eso en redes sociales y alegar que su salida se debía a que prefirió culminar con sus estudios universitarios.

“Hoy por hoy mi mayor prioridad es terminar mi carrera profesional y yo sé que lo voy a lograr, pero esa situación me incomodó bastante y yo dije ‘para qué yo voy a dar todo en el programa si me van a tratar de esa manera, más que nada mi equipo’. Decidí en ese momento mejor terminar mis estudios, porque es lo que más anhelo el día de hoy; sin embargo, yo también quiero bastante mi trabajo pero hay cosas que se tienen que sacrificar en el camino”, explicó Rosángela Espinoza.

Pese a los motivos que dio la popular ‘Rous’, sus compañeros de equipo se mostraron bastante fastidiados por su repentina salida y ‘El Tribunal’ anunció que ellos decidirán cuál será el futuro de la chica reality en el programa.