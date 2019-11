Estos son los videos que Beto Ortiz borró de sus redes sociales tras presunta censura

Síguenos en Facebook

El día de ayer, los polémicos avances de la nueva edición de El Valor de la Verdad que fueron difundidos en las redes sociales de Beto Ortiz, fueron eliminados a las pocas horas de publicarse, ya que existe una posible censura del programa por parte de Latina.

Cabe mencionar que Magaly Medina, en su programa, reveló cuál sería el verdadero motivo por el que censuraron la edición de la popular 'Chica realidad'.

"Shirley Arica habla sobre una 'encerrona' con Advíncula, Yotún y Christian Cueva, para variar. (...) De pronto, Beto Ortiz ha levantado toda la promoción de las declaraciones de Shirley Arica, quiere decir que este sábado no vamos a escuchar las declaraciones que ella dio sobre esta 'encerrona'", dijo en un inicio la popular 'Urraca'.

Luego la Urraca continuó con : "Parece que a Beto le dijeron 'esto no va'. Como periodista y extrabajadora de Latina se los voy a contar. (...) Ellos tienen los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la selección de Perú antes del Mundial, entonces no les conviene, no es comercial, porque últimamente están poniendo personas en 'El valor de la verdad' que están hablando de 'encerronas', encontrones, juerguitas con futbolistas. Eso va contra la imagen de la selección que ellos quieren cuidar, es lo que yo supongo que ha pasado", sostuvo Magaly Medina.