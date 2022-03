Los dimes y diretes entre la empresaria, Isabel Acevedo y el cantante Christian Domínguez siguen dando de qué hablar. Esta vez salió Isabel Acevedo a señalar estar decepcionada del bailarín Edson Dávila por decir que ella salió con Christian Domínguez cuando aún mantenía una relación con otro bailarín amigo del popular ‘Giselo’.

“Tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”, contó Giselo en ‘América hoy’.

Estas declaraciones molestaron mucho a la joven empresaria, quien este último jueves se presentó en el programa ‘Amor y fuego’ para contar los detalles de su relación con Christian Domínguez.

“Me lo esperé de todos, pero menos de Giselo. Somos compañeros de baile, nos hemos visto en las pantallas, pero he compartido un poco más con él (...) lo vi que se sintió un poco obligado”, dijo Isabel Acevedo visiblemente molesta.

Ante estas declaraciones, la conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo, no se quedó callada y le envió un mensaje fuerte y claro a la popular ‘Chabelita’. “Un amigo que te invoca a mentir, a que lo tapes, a que la deslealtad la cubras no es tu amigo. Es mi opinión personal y ya saben del tiempo que llevo en televisión, he perdido amigos por no poder tapar nada. Soy fiel a mis convicciones”, señaló tajante la conductora.

Ethel Pozo envía mensaje a Isabel Acevedo

