El 25 de julio de este 2021 fue una fecha muy importante para Ethel Pozo. ¿El motivo? Su novio Julián Alexander le había pedido la mano, teniendo como cómplices a las hijas de la conductora de “América hoy”. Si bien, el compromiso llegó de forma temprana, pues ambos recién llevaban siete de meses de relación, lo que importaba es que los dos estaban decididos a compartir una vida juntos, tanto así que se especuló que ellos ya estaban conviviendo, esto luego de que en las redes sociales aparecieran juntos en la casa de la hija de Gisela Valcárcel.

Todo era felicidad entre ellos hasta que Fernando Garabán, el primer esposo de la conductora televisiva, salió a dar su posición sobre este tema y no precisamente respecto a la vida sentimental de su ex sino su rol como la madre de sus hijas.

“Con la mamá de mis hijas no tengo mucha comunicación, no tengo una buena comunicación con ella; en verdad, es muy complicado. Ella tiene la libertad completa de tener una relación con quien desee, no sé quién puede traer la madre de mis niñas a su casa, pero es su casa. Obviamente debe tener cuidado con las niñas pequeñas que hay ahí. Comunicación con ella no tengo, pero con mis hijas, sí”, señaló al programa “Amor y fuego”.

Debido al revuelo que causaron las declaraciones de este personaje que se mantuvo bastante tiempo en el anonimato, te contamos quién es el exesposo de la hija de Gisela Valcárcel.

El exesposo de la conductora le pide que tenga cuidado a quién mete a su casa porque se encuentran sus dos menores hijas (Foto: Ethel Pozo / Instagram)

LO QUE DEBES SABER DE FERNANDO GARABÁN

Fernando Garabán es el exesposo de Ethel Pozo, con quien estuvo casada hace más de 15 años. Fruto de su matrimonio tienen dos hijas.

¿A QUÉ SE DEDICA?

La expareja de la conductora de “América Hoy” se dedica a la fotografía. Según el periodista de espectáculos Rodrigo González, él era la única pareja que se llevó bien con la popular ‘Señito’, tanto así que lo ayudó a construir su estudio fotográfico en un ambiente de uno de sus locales de Amarige. No solo ello, a que Valcárcel lo contrató para ser el fotógrafo principal de su revista.

TIENE UN HERMANO

Fernando tiene un hermano de nombre Roberto, dueño de la empresa Lighting Design, que trabaja con la productora de Gisela Valcárcel en el área de iluminación. Según reveló en la misma entrevista, no mantiene una buena relación con él. Algo que quedó demostrado cuando este se casó en Cancún e invitó a su excuñada Ethel y su nueva pareja a la ceremonia. Cabe indicar que la pedida de mano fue en este lugar.

Ethel Pozo con su entonces pareja Fernando Garabán. Como se recuerda, Ethel Pozo tiene dos hijas -Doménica y Luana- fruto de su matrimonio con el fotógrafo (Archivo Trome)

¿CÓMO SURGIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE FERNANDO GARABÁN CON ETHEL POZO?

La historia de amor entre Fernando Garabán y Ethel Pozo surgió hace más de 15 años. Por aquel tiempo, la hoy conductora era amiga de la publicista Carla Chuiman y ambas se enamoraron de los hermanos Garabán.

Ellos se habrían casado en 2005 y desde que ese año decidieron mantener su romance alejado del ojo público. Tuvieron a su primera hija en 2007 y dos años después nació la segunda, pero su relación se iba deteriorando hasta que decidieron divorciarse, pero el fin del matrimonio se dio en malos términos y se rumoreó una infidelidad por parte de él.

Los problemas legales siguieron cuando determinaron la tenencia de las menores, que al final se quedaron con la madre, pero de la relación entre estos personajes que un día se juraron amor en el altar no queda nada y hasta la fecha o tienen una buena relación.

El matrimonio llegó a su fin en malos términos, pero ella se muestra tranquila, tal como en esta fotografía (Foto: Ethel Pozo / Instagram)

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE FERNANDO GARABÁN?

Según Peluchín, quien reconoció que no se sabe mucho de su vida actualmente, Fernando Garabán es dueño de todos los paneles de televisivos que tienen la mayoría de canales de televisión, además de continuar dedicándose a la fotografía.