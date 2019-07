Eugenio Derbez revela que se sometió a cirugía reconstructiva tras sufrir terrible golpiza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El famoso actor Eugenio Derbez sorprendió al revelar que hace algunos años recibió una dura golpiza, por la cual tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.

El terrible episodio ocurrió cuando el actor mexicano intentó defender a unos perros que estaban siendo obligado a pelear por unos sujetos.

''Tengo este lado de acá (lado del ojo derecho), si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo más caído. Tengo mucho más caído este cachete que el del otro lado, hasta la uso para las películas, lado triste, lado alegre'', comentó Eugenio Derbez sobre la cirugía a la que se sometió.

Pese a que su rostro no quedó exactamente igual con la cirugía reconstructiva, Eugenio Derbez asegura que no se arrepiente de las decisiones que toma por defender a los animales.

"Siempre ando metido en problemas por defender a los animales, un día voy a ser un libro contando todas las historias en que me he metido, pero sí me desfiguraron esta parte de la cara por defender a los animales", contó Derbez durante las promociones por el próximo estreno de la película 'Dora y la ciudad perdida'.