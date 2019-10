'Pantera' Zegarra sobre accidente en el que falleció una anciana: "Si me tengo que ir preso, me voy preso" (VIDEO)

El boxeador y exchico reality David 'Pantera' Zegarra será el próximo invitado de 'El valor de la verdad' y hablará de la denuncia que existe en su contra por presuntamente haber atropellado a una anciana que posteriormente falleció.

"¿Atropelló la Pantera Zegarra a la anciana Hilaria Ayala, causándole la muerte? El boxeador rompe su silencio y nos cuenta su versión de la tragedia por primera vez", escribió Beto Ortiz junto al adelanto del programa donde se ve a la 'Pantera' Zegarra respondiendo sobre el accidente de tránsito.

"¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala?", "¿Te han amenazado de muerte después del accidente?" y "¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala?", son algunas de las preguntas que responderá el boxeador sobre el lamentable caso.

"Me comporté como un cobarde, llámenlo como quieran... Me amenazaban: 'te voy a matar, te voy a matar'. Lo primero que me querían hacer era meter un balazo en la cabeza. (...) Si me tengo que ir preso, me voy preso ¿me entiendes?", se escucha decir al exintegrante de 'Combate' durante su paso por el sillón rojo.