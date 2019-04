Ex arpista de Alicia Delgado: “Espero no sea una cortina de humo” (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El arpista y cantante, Miguel Salas, se mostró sorprendido por la resolución del Tribunal Constitucional que favorece a Abencia Meza.

Dijo que espera que no sea una cortina de humo del Poder Judicial para ocultar las denuncias de corrupción.

“Como olvidar que la señora me amenazó de muerte dos veces. Ya sabe, si me ocurre algo a mi familia quién es. Me causa extrañeza que el caso vuelve a fojas cero y no habría entonces asesino de Alicia Delgado”, acotó.

De otro lado reveló que esta contento porque su primera gira artística a Europa es todo un éxito. “La semana pasada actué en Milano y Madrid. Ayer estuve en Roma y hoy termino en Florencia, le aceptación de la gente rebasó mis expectativas. El martes 30 estoy en Lima para celebrar la serenata a los trabajadores en Los Portales de Huayllabamba”, detalló el folclorista.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional declaró nula la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que condena a Abencia Meza Luna como instigadora del delito de homicidio calificado en agravio de la cantante Alicia Delgado.

El autor material del homicidio de Alicia Delgado fue Pedro Mamanchura, quien también fue condenado el 2012 a 30 años de prisión.