Examigo de Rosángela Espinoza revela que Christian Cueva habría buscado a la modelo (VIDEO)

El examigo de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur, reveló al programa de Magaly Medina que Christian Cueva habría estado pretendiendo a la popular 'Chica selfie' pese a estar casado.

"En ese tiempo que ella estaba en 'El Gran Show', estaba bailando con su bailarín. Ya y él no le grabó un video... Ahí ya ellos se conocían pero por Instagram", se escucha decir a Tafur mientras es grabado por medio de una cámara oculta.

En otro momento de la grabación, el exconfidente de la integrante de 'Esto es Guerra' confirma que ellos sí se llegaron a conocer, pero que Rosángela Espinoza no accedió al encuentro íntimo que pedía el futbolista de la selección peruana.

"Christian Cueva buscó a Rosángela por Instagram. Oye, me dijo, he conocido a Cueva. Es súper chévere, es chatito, feíto. Pero el hue*** como que me quiere hacer. Yo le dije 'oye, pero el hue*** es casado'. Sí, ya me enteré que es casado, ya no le volveré a hablar y él seguía y seguía insistiendo", contó Antonio Tafur.

Incluso, Antonio Tafur señaló que Christian Cueva habría enviado regalos a la modelo como joyas y un ramo de flores. Asimismo, sostuvo que no sería el único futbolista que habría contactado a Rosángela Espinoza. "Podría armar su propio partido de fútbol", comentó entre risas.