Expareja de Katy García sobre fin de la relación: “Cuando hay traición, el amor se acaba”

La joven, en medio de lágrimas, reveló que no podía ver a su hijo cada vez que pasaba a visitarlo, ya que Katy García no se lo permitía.

Cabe mencionar que Magaly Medina le consultó cómo iba el proceso de divorcio, Karim Vidal informó que ese procedimientoya se dio y que ella misma lo tramitó cuatro días después que Katy García le dijera que ya no la amaba.

"Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: 'Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte' Eso no existe para mí", detalló.

Lo que llamó la atención de la popular ‘Urraca’ fue cuando Karim Vidal dijo: "Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó". Al consultarle si se refería a una posible infidelidad como la causa de la ruptura, ella solo atinó a decir que eso se verá en la corte.

Luego, Magaly Medina confesó que Karim Vidal le había dicho a la producción de su programa que ella había encontrado chats entre Katy García y unos futbolistas en su celular y que la posible infidelidad haya sido con un hombre.