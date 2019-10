Fabio Agostini y Janet Barboza protagonizan tensa discusión en pleno programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fabio Agostini fue invitado al set de 'Válgame Dios' para hablar de su reciente participación en 'El valor de la verdad'. Sin embargo, Janet Barboza no pudo ocultar su desacuerdo con la actitud del español y terminó arremetiendo contra él en pleno programa.

“Y bueno. Ahí estaba Fabio Agostini haciendo gala de lo que yo creo mejor sabe hacer: pavonearse, ponerle puntaje a las mujeres. Creo que has sido completamente canalla, Fabio. Has hablado de mujeres que ahora son madres, que tienen hijos, que son esposas y sin ningún tipo de pudor te sentaste ahí y totalmente bacancito las calificaste. Canalla total”, fueron las palabras de la conductora de televisión contra el exchico reality.

Al escuchar las duras palabras de Janet Barboza, Fabio Agostini no dudó en responderle y asegurar que le estaba faltando el respeto.

“¿Tú por ser mujer me puedes faltar el respeto a mí? ¿Yo te respondo con la misma moneda y me equivoco yo? Estás equivocada. Si usted me falta el respeto, yo le respondo con la misma moneda. Aquí todos somos iguales, tienes una mentalidad muy atrasada”, le increpó el modelo español.

Pese a que los otros conductores interfirieron para tratar de calmar la situación, Janet Barboza no dejó de calificar de "canalla" a Fabio Agostini.

"Tengo que decirle las cosas como son, a mí no me ha gustado verlo sentarse en 'El valor' a hablar de mamás, esposas e hijas. Eso está muy mal, eso no se hace", sentenció la popular 'Rulitos'.