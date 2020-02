Luego de que recibiera muchas críticas en redes sociales por una publicación que hizo sobre el coronavirus, Fabio Agostini se defendió asegurando que solo era una broma y que la gente “hace mucho drama” por cualquier cosa.

“Lo que pasa es que hacen mucho drama con cualquier cosa, aquí todo lo ven mal. Menos mal que no todo mundo es así, cualquier persona se hubiera reído. (...) Tampoco soy un experto en el tema, pero la verdad es que se está haciendo mucho drama. Es una gripe como otra cualquiera, no es el ébola, no es un supervirus. ¿Cuánta gente muere de gripe al año?”, sostuvo el exchico reality ante las cámaras.

Asimismo, el modelo español señaló que sí se debe tomar algunas medidas, pero que no es para exagerar. Incluso, Fabio Agostini contó que en unos días viajará nuevamente a España, donde ya se registraron casos de este virus.

“Es otra gripe que acaba de salir nueva y bueno, hay que tomar medidas, hay que cuidarse, pero los más afectados son personas mayores, y gente con el sistema inmune bajo. Los demás que son más jóvenes se están recuperando, pero los mayores son los realmente perjudicados. Vengo de Tailandia, Vietnam y Camboya, y allá la noticia es otra. Que tengan cuidado obviamente, pero es una gripe más”, dijo Agostini.