Fabio Agostini sobre nueva relación de Mayra Goñi: “Me alegra que la traten bien, ella se lo merece”

Síguenos en Facebook

El modelo Fabio Agostini, quien regresó a Perú tras unas merecidas vacaciones en España, se animó a hablar de su expareja Mayra Goñi, con quien mantuvo alrededor de ocho meses de relación.

El exchico reality comentó sobre la relación que inició la intérprete de “Maldito” con el cubano Nesty.

“Me parece súper bien, cada uno por su lado, está haciendo su vida, ella está con Nesty, y yo con mis amigos. Me alegro que esté bien y que la traten bien, que sea feliz, ella se lo merece, nosotros terminamos bien”, dijo el Agostini a la prensa sobre el romance de su expareja.

Asimismo, Fabio Agostini destacó la participación de Mayra Goñi en el reality de talento conducido por Gisela Valcárcel.

“He visto en Instagram que está participando en ‘El artista del año’, ella tiene mucho talento. Puede ser una de las ganadoras porque tiene una voz increíble. Se demoraron en llamarla, ella es talentosa”, dijo al respecto.

Fabio también expresó que le gustaría ser llamado a participar en “El artista del año”, pues sostuvo que con disciplina y constancia, todo se logra.

“Sí me animaría. Yo me animo a todo porque de todo se aprende. Sé que con disciplina y constancia podría hacer un buen papel. Además, hay mucho 'pintado' (figureti) que ha entrado al programa, no sabían ni cantar, y si ellos pudieron, yo también”, agregó.